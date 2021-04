Nur noch drei Prozent der weltweiten Lebensräume ökologisch intakt

Cambridge – Nur wenige Lebensräume auf der Welt sind nach Ansicht eines internationalen Wissenschafterteams in ihrer Artenvielfalt noch intakt. Der Anteil ökologisch unberührter Landflächen mit intakter Tierwelt liegt bei gerade mal 2,9 Prozent, berichten die Forscher im Fachjournal „Frontiers in Forests and Global Change“. In diesen Gegenden stellten die Forscher nur einen geringen menschlichen Fußabdruck und keinen bekannten Artenverlust fest.