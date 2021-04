Forstarbeiter in Innsbruck attackiert und mit Eisenstange bedroht

Innsbruck – Zwei junge Forstarbeiter sind am Mittwoch in Innsbruck bei der Arbeit attackiert und massiv bedroht worden. Die beiden (21 und 23) waren am Vormittag in der Gramartstraße auf der Hungerburg dabei, einen Baum zu fällen, als ein Mann auf sie zukam. Der 40-Jährige bespuckte erst einen der Arbeiter und bewarf ihn dann mit herumliegenden Flaschen und Dosen. Der Mann schrie die Arbeiter an und forderte sie auf, zu verschwinden.