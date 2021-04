Freizeitspaß auf der Nordkette: Der Berg ruft und die Figler kommen

Ein einzigartiges Bild bietet Innsbruck derzeit auch im Tal. Wer im Frühjahr durch die Tiroler Landeshauptstadt spaziert, hat so einiges zu entdecken: Radfahrer mit Skischuhen düsen an Wanderern in kurzen Hosen vorbei, während Paragleiter ihre schweren Rucksäcke schultern. Im April gesellt sich dann noch eine weitere Gruppe zum bunten Spektakel: die Figler. Durch die kurzen Ski aus Blech unterm Arm und die Ski-oder Wanderschuhe an den Beinen sind sie leicht von den übrigen Sportbegeisterten zu unterscheiden.