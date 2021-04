Topstar Djokovic im Achtelfinale von Monte Carlo überraschend ausgeschieden

Monte Carlo - Novak Djokovic hat sich am Donnerstag überraschend schon im Achtelfinale des mit 2,46 Mio. Euro dotierten Masters-1000-Turniers in Monte Carlo verabschieden müssen. Der Weltranglisten-Erste unterlag in der dritten Runde dem Briten Daniel Evans nach 2:07 Stunden mit 4:6,5:7. Evans, der drei Jahre jünger als der Serbe ist, hat damit das erste Tour-Duell der beiden gewonnen. Im Viertelfinale trifft Evans nach seinem bisher wertvollsten Sieg nun auf den David Goffin.

"Für die Umstände war es ein ganz ordentliches Match von mir", sagte Zverev nach seiner Niederlage gegen den stark aufspielenden Goffin. Zverev war mit einer Ellbogenverletzung ins Turnier gegangen und hatte erst am Wochenende entschieden, in Monte Carlo an den Start zu gehen. Zuvor hatte er seine Teilnahme am Turnier in Marbella abgesagt. "Der Ellbogen ist immer noch geschwollen. Ich muss sehen, dass ich das in den Griff bekomme und dann fit für München bin", sagte die Nummer sechs der Welt. Das Münchener Turnier beginnt am 26. April.