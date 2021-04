Kachelofen überhitzt: Feuerwehr musste in Fieberbrunn ausrücken

Fieberbrunn – Am Donnerstagnachmittag ist die Feuerwehr zu einem Bauernhaus in Fieberbrunn gerufen worden. Gegen 15.10 Uhr kam es dort zu einer Überhitzung des Kachelofens. Am Vormittag war dieser vom Besitzer (59) eingeheizt worden. Durch starke Rauchentwicklung wurde der Mann auf den Brand aufmerksam. Er versuchte noch, gemeinsam mit seinem 28-Jährigen Sohn, den Brand zu löschen. Das gelang nur teilweise. Die Feuerwehr konnte schließlich rasch eingreifen, bereits eine halbe Stunde später konnte also "Brand aus" gegeben werden.