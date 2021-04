Digitalisierung & Werte: MCI-Livetalk mit Unternehmerpersönlichkeit Michael Otto

Michael Otto stieg mit 28 Jahren zunächst als Vorstandsmitglied im Bereich Einkauf Textil in das väterliche Unternehmen ein, 1981 übernahm er den Vorstandsvorsitz. Michael Otto setzte sowohl auf die Strategie einer weitreichenden Diversifikation des Unternehmens als auch auf das Prinzip einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit. Zahlreiche Unternehmensgründungen sowie Zukäufe von Wettbewerbern, vielfältige Engagements in Europa, Asien und Amerika sowie der Einstieg in neue Marktsegmente wurden unter seiner Führung umgesetzt.