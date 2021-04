Tödlicher Unfall: Arbeiter stürzte bei Abbrucharbeiten in Oberau vom Dach

Oberau – Ein Arbeiter ist am Freitag kurz vor Mittag in Oberau tödlich verunglückt. Der Mann führte am Dachstuhl eines Hauses mit einem Kran Abbrucharbeiten durch. Dabei verhakte sich gegen 11.50 Uhr ein mit dem Kran angehobener Teil des Daches, berichtet die Polizei. In der Folge schwang das Teil aus und versetzte der verbleibenden Dachkonstruktion einen Schlag.