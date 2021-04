MotoGP-Pole für Quartararo in Portimao, Marquez bei Comeback Sechster

Portimao – Der französische Yamaha-Pilot Fabio Quartararo startet am Sonntag im dritten Motorrad-WM-Lauf der MotoGP-Klasse in Portimao aus der Poleposition. Neben dem Gewinner des zweiten Saisonrennens in Katar stehen Alex Rins (ESP/Suzuki/+0,089) und Johan Zarco (FRA/Ducati/0,129) in Reihe eins. Der sechsfache Champion Marc Marquez verzeichnete nach fast neunmonatiger Pause wegen eines Oberarmbruchs ein starkes Comeback. Der spanische Honda-Pilot holte den sechsten Startplatz (+0,259).