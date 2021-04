FC Wacker legte im Aufstiegsrennen mit Sieg bei den Young Violets vor

Wien – Der FC Wacker Innsbruck legte am Samstag im Aufstiegsrennen der 2. Liga vor. Mit einem 2:0-Erfolg bei den Young Violets überholten die Tiroler (42 Punkte) Austria Klagenfurt (41 Zähler) in der Tabelle und sind vorerst Vierter. Die Kärntner sind erst am Sonntag im Schlagerspiel gegen den GAK (10.30 Uhr) im Einsatz.

Wacker rannte in Wien gegen aufgrund von Corona-Infektionen ersatzgeschwächte Young Violets lange vergeblich an. Can Keles vergab in der 51. Minute sogar einen Elfmeter für die Jung-Austrianer. Marco Holz (74.) und Florian Jamnig per Hand-Elfmeter (83.) stellten schließlich den Sieg der Tiroler sicher.