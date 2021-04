Tiroler Hebamme auf Lesbos: Katastrophale Zustände bewusst herbeigeführt

Den Flüchtlingen und Migranten werde das Leben „ganz bewusst" schwer gemacht, erzählt die gebürtige Tirolerin, die seit zwei Monaten auf der Ägäis-Insel tätig ist. Es fehle nach wie vor an allem. Die Zelte seien trotz gegenteiliger Versprechungen und Behauptungen der griechischen Regierung nicht winterfest gemacht worden. Schwangere müssten mit anderen Familien in viel zu kleinen Zelten auf dem Boden mit dünnen Matratzen und dünnen Decken in Sommerzelten schlafen, so Falkner.