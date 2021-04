Für Tirolerin Graf lebt in Lissabon noch die Chance auf EM-Bronze

Lissabon - Die Chance auf eine Medaille bei den Europameisterschaften in Lissabon ist am Sonntag für Österreichs Team vorerst aufrechterhalten worden. Bernadette Graf in der Klasse bis 78 kg mit einem Sieg nach Freilos sowie Daniel Allerstorfer in der Kategorie über 100 kg mit zwei Erfolgen schafften es jeweils in die Hoffnungsrunde, in der noch zwei Erfolge für den Gewinn der Bronzemedaille nötig sind.