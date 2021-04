Mopedlenker in Roppen bei Ausweichmanöver an der Hand verletzt

Roppen – Am Sonntagnachmittag, gegen 17.10 Uhr, kam es in Roppen zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger war mit seinem Moped auf der B171 von Imst kommend in Richtung Roppen unterwegs, als gleichzeitig ein 42-Jähriger mit seinem Auto auf der Gegenfahrbahn fuhr.