In Sneakern zum Minister: Die besten Reaktionen zu Mücksteins Angelobung

Wien – Die Angelobung von Wolfgang Mückstein als neuer Gesundheits- und Sozialminister ist am Montag das Thema schlechthin in den Sozialen Medien. Seine neue herausfordernde Rolle, seine politischen Positionen, seine Pläne in der Pandemiebekämpfung, selbst die ersten offiziellen Worte als Minister interessieren dabei aber kaum. Aber: Modepolizei, aufgepasst! Was nämlich vielmehr ins Auge gestochen ist: Seine weißen Sneaker und der etwas zu große Anzug ohne Krawatte.