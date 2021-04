18-Jähriger Pkw-Lenker überschlug sich auf Fernpassstraße

Reutte – Am frühen Montagnachmittag, gegen 14.35 Uhr, kam es auf der Fernpass Bundesstraße B-179 zwischen Reutte und Lermoos zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger geriet mit seinem Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache über die rechte Randlinie ins Bankett, worauf sich der Pkw überschlug und erst nach 20 Metern auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand kam.

Der 18-Jährige befand sich alleine im Fahrzeug und wurde nach der Erstversorgung in das BKH Reutte gebracht. Er wurde nur leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung in häusliche Pflege entlassen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die B-179 war für die Dauer von ca. 45 Minuten für den kompletten Verkehr gesperrt. (TT.com)