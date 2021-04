Die Chefin kämpft bei den deutschen Grünen ums Kanzleramt

Berlin – Als Robert Habeck gestern das Wort als Erster ergreift, ist klar: Die Grünen haben eine Kanzlerkandidatin. Der Mann im Spitzenduo von Bündnis 90/Die Grünen redet auch nicht lange drum herum. „Wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen“, sagte Robert Habeck: „Annalena Baerbock wird uns in diesen Wahlkampf führen.“

Ganz ohne Öffentlichkeit haben die beiden Parteichefs in den vergangenen Monaten miteinander überlegt und gerungen, wer von ihnen beiden ums Kanzlerinnenamt kämpfen soll. Gefallen sei die Entscheidung schließlich vor Ostern, sagte Baerbock bei der Pressekonferenz gestern Mittag. Beide betonten aber auch, dass sie weiterhin gemeinsam kämpfen. Habeck meinte: „Wir interpretieren Macht so, dass man einander unterstützt und sich nicht die Beine wegtritt.“ Er kündigte an, seine Regierungserfahrung als ehemaliger Umweltminister in Schleswig-Holstein einbringen zu wollen, um die Grünen „auf die Regierungsübernahme vorzubereiten“. Und Baerbock, die noch nie ein Ministerium führte, räumte ein, dass die Empanzipationsfrage sehr wohl eine Rolle bei der Entscheidung gespielt habe. „Und wenn Regierungserfahrung das einzige Kriterium wäre, könnten wir gleich mit der Großen Koalition weitermachen.“