Tauziehen um Herdenschutz im Obergricht kurz vor Almauftrieb

Künftig sollen die Fließer, Spisser und Pfundser Schafe in Begleitung eines Hirten über die Almen ziehen (Symbolfoto).

Spiss – Es soll ein Vorzeigeprojekt werden – und dem Wolf in Zukunft gehörig den Appetit auf Schaffleisch verderben. Gleich mehrfach hat der Räuber im vergangenen Jahr auf Fließer, Pfundser und Spisser Almen zugeschlagen. Doch statt die Tiere heuer im Tal zu lassen, setzt man dort auf ein neues Herdenschutzprojekt, das in Tirol einzigartig sein dürfte. Bereits im Winter hat sich dafür ein Verein gegründet. Im Mai sollen 850 Schafe aus den drei Gemeinden gemeinsam mit Hirte und Hirtenhund auf ihre Almen ziehen, die sich allesamt im Grenzgebiet zur Schweiz befinden. Mit einer 24-Stunden-Betreuung will man dafür sorgen, dass saftige Gräser die Einzigen sind, die dort gefressen werden. 35 Bauern beteiligen sich.