Shitstorm um Tampon-Handschuhe: Gründer nehmen „Pinky Gloves" vom Markt

Berlin – Nach massiver Kritik an ihrem in der Vox-Gründershow „Höhle der Löwen" vorgestellten Handschuh für Frauen ziehen die Gründer des Startups Pinky Konsequenzen. „Wir hören auf mit #Pinkygloves", teilten die beiden Jungunternehmer Eugen Raimkulow und André Ritterswürden auf ihrer Instagram-Seite mit.

Weiters machte das Duo publik, dass sie seit der TV-Ausstrahlung einer massiven Welle von Hass, Mobbing und Gewaltandrohungen ausgesetzt seien. Auch von Morddrohungen ist die Rede. „Wir werden auf offener Straße attackiert und beschimpft. Wir haben uns die Kritik zu Herzen genommen und sie verstanden. Wir halten das nicht mehr aus und sind mit unseren Kräften am Ende. Bitte hört damit auf, uns, unsere Familien und Unterstützer:innen anzugreifen und zu bedrohen", heißt es in dem Statement.

Investor Ralf Dümmel stellte sich auf Instagram hinter die beiden Gründer: „Das verurteile ich zutiefst und es gibt KEINE Entschuldigung dafür. BITTE HÖRT AUF DAMIT!", schrieb er auf Instagram und bestätigte ebenfalls das Aus für das Produkt: „Wir stellen sämtliche Einkaufs- und Vertriebsaktivitäten ein." Die Gründer hätten nicht vorgehabt, jemanden mit ihrem Produkt zu diskreditieren oder einen natürlichen Prozess zu tabuisieren. „Die Entwicklung des Produktes und die Kommunikation dazu war nicht durchdacht. Menschen machen Fehler – und mit Fehlern muss man umgehen, man muss daraus lernen und man sollte auch die Chance bekommen, an Fehlern zu arbeiten", so Dümmel.

In der am Montag vor einer Woche ausgestrahlten Folge hatten Raimkulow und Ritterswürden ihr Produkt „Pinky Gloves" vorgestellt, mit dem ein vermeintliches „ekelhaftes" – so die Wortwahl – Frauenproblem gelöst werden kann. Die pinkfarbenen Handschuhe sollen es möglich machen, Damenhygieneartikel in dem Handschuh als blicksicherer Müllbeutel „diskret" und „hygienisch" wegzuwerfen. In der Show gab Dümmel den beiden Gründern die Zusage, 30.000 Euro für 20 Prozent der Unternehmensanteile zu investieren.