Kind in letzter Sekunde von Bahngleis gerettet: Indien feiert „Superheld“

Mumbai – Ein indischer Bahnarbeiter hat einen kleinen Buben in letzter Sekunde vor einem heraneilenden Schnellzug gerettet. Bilder einer Überwachungskamera zeigen den Weichensteller Mayru Shelke, wie er am Samstag 30 Meter auf einen rasenden Zug zurannte, nachdem er den Sturz des Kindes ins Gleisbett gesehen hatte. Er packte den Buben und warf ihn zurück auf den Bahnsteig, ehe er sich selbst nur Augenblicke vor dem Eintreffen des Schnellzugs in Sicherheit brachte.