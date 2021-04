Ein kleiner Pilz hinterlässt in Kufstein eine große Lücke

Kufstein – Der große Eschenbaum an der Böschung der Wildbichler Straße (B175) im Bereich der so genannten Stern-Hochhäuser fiel ohne Vorzeichen plötzlich auf die Wiese. „Nicht auszudenken, wenn der weiter oben an der Böschung gestanden und auf die Straße gestürzt wäre, oder Personen auf der Wiese unterwegs gewesen wären und der Baum sie getroffen hätte“, zeigte sich Jürgen Wegscheider vom Baubezirksamt (BBA) Kufstein erschrocken. Da wurden Erinnerungen an die Tragödie in Innsbruck wach, wo eine 17 Meter hohe Scheinakazie im März umstürzte und eine Frau schwer verletzte. Und damit herrschte Alarmstufe Rot beim BBA.