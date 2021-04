Der Grinner ReUse-Laden und seine vielen Profiteure

In Grins betreibt Ingeborg Schimpfössl den ersten ReUse-Laden im Bezirk Landeck

Grins – Die Umwelt und das Klima profitieren, Ressourcen werden geschont, Verkäufer haben einen Mehrwert, Käufer wiederum ersparen sich Geld und haben trotzdem einen Nutzen. Eine Einrichtung, die nur Gewinner kennt, gibt es das in unserer Wegwerfgesellschaft? – Mit Fragen wie diesen hat sich Ingeborg Schimpfössl in Grins lange beschäftigt, bevor sie 2018 ihren ReUse-Laden eröffnete.

Vor diesem Hintergrund hat sie ihren ReUse-Laden eingerichtet. „Wiederverwertung, Nachhaltigkeit und der Umweltgedanke sind mir wichtig.“ Es ist bisher der einzige Laden dieses Typs im Bezirk, speziell für Kindersachen wie Bekleidung, Wippen, Spielzeug, Hochstühle, Rücken- und Bauchtragen oder Babyphone. In den Regalen sind ausschließlich Secondhand-Artikel zu günstigen Preisen und in einwandfreier Qualität zu finden. Fahrräder und Kindersitze für Pkw kann sie allerdings nicht vermitteln. „Ich will keinen Ramschladen. Trotzdem sind die Sachen oft günstig zu haben, zu einem Bruchteil vom ursprünglichen Preis.“