Euregio-Museumsprojekt: Zwangsarbeit in 2900 Meter Seehöhe

Vals, Absam – Nicht Silber, Kupfer oder Salz, sondern typische Industrierohstoffe des 20. Jahrhunderts stehen im Mittelpunkt eines grenzüberschreitenden Euregio-Museumsprojektes, das um Bergbau- und Zeitgeschichte in Nord- und Südtirol in den bewegten Jahren von 1935 bis 1955 kreist. Projektpartner sind das Südtiroler Landesmuseum Bergbau und das Gemeindemuseum Absam.

Vier Beispiele des Tiroler Bergbaus, die über verschiedene politische Systeme zwischen faschistischer und nationalsozialistischer Diktatur, Monarchie und Republik hinweg Bedeutung erlangten, stehen im Fokus: Auf Südtiroler Seite sind das der Bergbau am Schneeberg in Passeier (Zink und Blei), der Abbau von Beryllium in der Masul-Schlucht bei Meran und die Suche nach Uran-Vorkommen im hinteren Ahrntal und Windtal.

Nordtirol ist mit einem besonders spannenden, wenig bekannten Kapitel vertreten – dem Molybdän-Bergbau im Valsertal. Am 1. Oktober 1941 beschloss das Oberkommando der Wehrmacht in Berlin den „sofortigen Ausbau“ der 1939 oberflächlich identifizierten Lagerstätten auf der Alpeiner Scharte. Molybdän wurde wegen seiner Eigenschaften vor allem in der Stahlveredelung benötigt – und spielte daher eine wesentliche Rolle in der Rüstungsindustrie. Für das Valsertal bedeutete die Kriegskonjuktur, dass – gegen die Regeln der Bergwirtschaft – viel Geld in den Ausbau eines hochalpinen Bergbaubetriebes gepumpt wurde.