Pflegebereich in Tirol: Ein „Herzstück“ und ein Versprechen für die Zukunft

Auf den Bund warten will LH Günther Platter (VP) aber nicht. Er rief Tirol gestern vielmehr im Pflegebereich volley zur Vorzeigeregion aus. Was die dringende Neuaufstellung der Finanzierung des Pflegesystems betrifft, so verwies Platter auf noch ausstehende Verhandlungen, die er selbst aber in der zweiten Hälfte des Jahres vorantreiben will, denn da übernimmt er regulär den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz.