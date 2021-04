Simon Gasteiger aus Brixen spielte bei Prima la musica groß auf

Brixen i. Th., Salzburg – Der mehrfache Prima-la-musica-Preisträger Simon Gasteiger (15) aus Brixen erspielte beim Salzburger Landeswettbewerb in der Wertungskategorie Schlagwerk Plus – Altersgruppe III ein hervorragendes Ergebnis. Er erreichte von 100 möglichen Jurypunkten sensationelle 99 Punkte.

Die Wertungskategorie Prima la musica Plus wurde für all jene jungen Musiker Österreichs eingerichtet, die in ihrer Kunst Besonderes leisten wollen, die großes Talent sowie viel Disziplin aufweisen und an ein späteres Musikstudium, vielleicht sogar bereits an einen künstlerischen Beruf denken.