Auch die Jungen stecken sich zu Hause an, Zahl der Spitalspatienten sinkt

Ansteckungen im Freien sind selten. Jene in Öffis und in den Schulen sind gesunken, die in den eigenen vier Wänden weiter gestiegen.

Innsbruck – Es gibt zwar mehr positiv Getestete, aber weniger Patienten, die im Spital landen. 37 Patienten mussten mit Stand gestern Mittwoch in Tirol intensivmedizinisch betreut werden. Auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik haben sich die Mediziner das Durchschnittsalter ihrer Patienten angesehen. Während der ersten Welle lag es bei 60 Jahren, während der zweiten von September bis Mitte November lag der Schnitt bei 65 bis 70 Jahren. „Seit Mitte November ist es kontinuierlich gesunken. Am 1. März war der Durchschnittspatient 52 Jahre alt“, sagt Johannes Schwamberger, Sprecher der Tirol Kliniken.

Aber obwohl zuletzt die Zahl der infizierten Jungen markant gestiegen ist, ist das Durchschnittsalter der Intensivpatienten seit März wieder gestiegen und liegt jetzt bei über 60 Jahren. Das hängt vermutlich mit der Durchimpfung in Tirols Altenheimen zusammen. Wenn neue Heimbewohner kommen, die noch nicht geimpft sind, steigt die Gefahr, dass sie sehr schwer an Covid erkranken.

Die meisten jungen Patienten kommen in die Innsbrucker Klinik. Denn die Beatmung mit einer Herz-Lungen-Maschine ist einem älteren Patienten nicht mehr zuzumuten. Neben den 37 Intensivpatienten befinden sich 110 Covid-Kranke in Tirols Spitälern. Rund 2400 meldete das Land gestern insgesamt als aktiv positiv.

Dass die Zahl der infizierten Jungen gestiegen ist, hänge auch mit der hohen Zahl an Testungen in den Schulen zusammen, erklärt eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. In der Altersgruppe der Sechs- bis 14-Jährigen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 274, bei den 15- bis 24-Jährigen bei 277, in der am stärksten gefährdeten Gruppe der über 75-Jährigen dagegen bei 90.