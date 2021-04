Diözese Innsbruck feiert „Herzfeuer der Nächstenliebe" zum Jubiläum

Innsbruck – Mit einem Gottesdienst am Sonntag, dem 25. April, feiert die Diözese Innsbruck ihren Diözesanpatron Petrus Canisius, dessen Gedenktag am 27. April begangen wird. ORF III, Radio Tirol sowie Radio Maria übertragen den Festgottesdienst live. Zelebranten der Feier ab 10 Uhr im Innsbrucker Dom zu St. Jakob sind Diözesanbischof Hermann Glettler, Jesuiten-Provinzial Bernhard Bürgler SJ, Bischofsvikar Jakob Bürgler und Dompropst Florian Huber.

Der Festgottesdienst ist eins von 500 „Herzfeuern des Glaubens und der Nächstenliebe“, die im Jubiläumsjahr zum 500. Geburtstag des Diözesanpatrons entzündet werden sollen. Dabei sind alle Menschen eingeladen, sich mit eigenen Initiativen und Ideen zu beteiligen und so in den vielfältigen Bereichen der Kirche ein lebendiges Zeichen des Glaubens zu setzen. Willkommen sind neben neuen Ideen ausdrücklich auch bereits bestehende Projekte und Initiativen, die nachhaltig wirken und die Menschen in ihren Herausforderungen unterstützen. Ebenfalls erwünscht sind Projekte, die über den kirchlichen Tellerrand hinaussehen und auf Menschen zugehen, die nicht zu den „inneren Kreisen“ der Kirchengemeinden zählen.