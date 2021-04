WSG-Coach Silberberger nach Sieg über Salzburg: "Hat uns niemand zugetraut"

Coach Thomas Silberberger schwelgte nach dem zweiten Sieg in der Meistergruppe in Glückseligkeit. "Wir haben mit offenem Visier gespielt, in keiner Phase ein Defensivkonzept geschnürt und eigentlich zwei extrem billige Tore bekommen. Wir haben immer an uns geglaubt und sind minütlich sicherer geworden. Du musst erst einmal so einen Auftritt gegen Salzburg hinlegen. Zugetraut hat uns das in Wirklichkeit niemand", meinte der Tiroler mit Stolz.