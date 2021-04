Geplante Öffnungsschritte im Sport: Ab 17. Mai soll wieder vieles möglich sein

Innsbruck – Noch liegt der Amateursport darnieder, einzig individuell oder im Nachwuchs (Mannschaften) ist derzeit an einen Trainingsbetrieb zu denken. Aber das soll sich ändern, wenn am Freitag die Verantwortlichen Öffnungsperspektiven bekannt geben. So sickerte durch, dass auch Erwachsene ab 3. Mai ins kontaktlose Mannschaftstraining einsteigen können, ab 17. Mai wäre der gewohnte Trainingsbetrieb ohne Abstand denkbar. Die Rahmenbedingungen (Tests, möglicherweise Gesundheitstagebuch etc.) könnten beibehalten werden.