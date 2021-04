Wachstumsstörungen: Die Familie redet bei der Größe mit

In vielen Familien hat es Tradition, an einem Türrahmen die Größe des Nachwuchses regelmäßig zu markieren. Meistens freuen sich Eltern dann darüber, wie ihr Kind gedeiht. Auch bei den Vorsorgeuntersuchungen des Mutter-Kind-Passes werden die Wachstumsdaten aufgezeichnet. Mit gutem Grund. Sie zeigen an, ob sich das Kind altersgemäß entwickelt.