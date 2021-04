Beim Topspiel treffen sich die Ex-Löwen Bierofka und Pacult auf der Bank

Innsbruck – Vor dem Zweitliga-Schlager zwischen dem FC Wacker Innsbruck (42 Punkte) und Austria Klagenfurt (44), der morgen (20.25 Uhr) eine Vorentscheidung darüber bringen könnte, wer als besser klassiertes Team am Ende in die Relegation gegen den Bundesliga-Letzten darf, richtet sich der Blick auf die Trainerbänke. Heiß können da (Daniel Bierofka/42 Jahre) wie dort (Peter Pacult/61) beide Trainer an der Outlinie laufen. Es kommt zu einem besonderen Wiedersehen nach knapp 20 Profi-Jahren.