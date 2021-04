Reutte mutierte vom „Musterbezirk" zum „Sorgenkind"

In Reutte wird bis kommenden Dienstag ein kostenloser PCR-Gurgeltest angeboten, von dem möglichst viele Bürger Gebrauch machen sollen © Rauth

Reutte – Wie rasch sich das Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie ändern kann, zeigt sich am Beispiel des Bezirks Reutte im nordwestlichen Tirol. Vor sechs Wochen war das Außerfern mit seinen knapp 33.000 Einwohnern mit drei Infizierten und einer Sieben-Tages-Inzidenz Abstand von 9,1 österreichweit der am Besten da stehende Bezirk. Aktuell hält man bei 204 aktiven Fällen und einer Sieben-Tages-Inzidenz von 325,8, dem drittschlechtesten Bezirkswert in ganz Österreich.

„Es trifft zu, dass die Corona-Zahlen im Bezirk Reutte innerhalb von wenigen Wochen stark angestiegen sind. Die genauen Ursachen dazu können nur vermutet werden. Einen Beitrag dazu leistet sicher auch das Mutationsgeschehen, das auch im Bezirk Reutte - wie auch im Rest von Österreich – sehr hoch ist", teilte Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf am Donnerstag mit. Stark betroffen seien in letzter Zeit auch Schulen und Kindergärten, „weshalb in den betroffenen Schulen auch auf Distance Learing bzw. in den Kinderbetreuungseinrichtungen auf Notbetrieb umgestellt wurde", meinte Rumpf in einer Stellungnahme.

Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und einem Drittanbieter (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Inhalt laden" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Inhalt laden

In Tirol hat sich zuletzt eine neue Virusvariante verbreitet, bei der die sogenannte E484K-Mutation noch zusätzlich zu jenen Veränderungen präsent ist, die die britische Variante (B1.1.7) trägt. Diese betrifft womöglich auch das Außerfern. Einheimische führen die "schlechten Zahlen" allerdings auch auf eine wachsende Sorglosigkeit der Bevölkerung zurück.

Demnach sollen in der Lechtal-Gemeinde Elbigenalp, wo ab Mitte März rund zwei Dutzend Fälle auftraten, die Infektionen von einer Person den Ausgang genommen haben, die sich trotz Corona-Symptomen im Dorf mit anderen Leuten getroffen und unter anderem an einer Geburtstagsfeier teilgenommen hat. In Weißenbach am Lech, wo bei 1280 Einwohnern derzeit 19 aktive Fälle dokumentiert sind, führen Einheimische das epidemiologische Geschehen auf ein Rosenkranzgebet in der Dorfkirche zurück.

TT-ePaper gratis lesen und ein E-Bike gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen. Der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

PCR-Gurgeltests in Reutte bis Dienstag

Bei 53 aktiven Fällen hält man gegenwärtig im Bezirkshauptort Reutte. Um sich ein genaues Bild über die Infektionslage in der Marktgemeinde machen zu können, wird in Reutte bis kommenden Dienstag ein kostenloser PCR-Gurgeltest angeboten, von dem möglichst viele Bürger Gebrauch machen sollen. Verpflichtendende Ausreisetests, die es in Elbigenalp und Weißenbach gegeben hatte, sind in Reutte derzeit noch kein Thema.

Testangebote in Reutte Sporthalle Reutte, Gymnasiumstraße 7: Donnerstag, 22. April, bis einschließlich Dienstag, 27. April, jeweils von 8 bis 17 Uhr. Anmeldungen sind unter www.tiroltestet.at oder der Gesundheitshotline 1450 möglich.

Wie Bezirkshauptfrau Rumpf berichtete, wurde auch in der 533-Seelen-Gemeinde Heiterwang im Hinblick auf steigende Fallzahlen ein verstärktes Testangebot organisiert und die dortige Bevölkerung zu vermehrtem Testen aufgerufen. Aktuell scheinen in Heiterwang 18 aktive Fälle auf.