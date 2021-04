Coole E-Mopeds statt „lärmender Stinker“ im Bezirk Schwaz

„Wir waren selbst Mopedfahrer. Stinkend und möglichst laut“, resümiert Christoph Zung, Umweltausschussobmann und e5-Teamleiter in Jenbach. „Ja, da war man 16 und das Ego noch in der Entwicklungsphase“, schmunzelt GR Reinhard Schwemberger aus Stans. Die Hoffnung, dass lautlose Akkus bald als sehr viel cooler gelten als lärmende Motoren, hat nicht nur Bruno Oberhofer von der Energie Tirol, sondern auch Jana Thurner. Die 19-Jährige wohnt in Maurach am Achensee und geht in Innsbruck zur Schule. „Die Busverbindung zum Jenbacher Bahnhof ist nicht die idealste, daher stellte sich vor drei Jahren die Frage, welches Moped ich kaufe, um möglichst schnell zum Bahnhof zu kommen“, erzählt sie im Jugendtreff Point in Jenbach. Nicht nur von Umweltschutz reden, sondern auch was dafür tun wollte sie, und damit war die Entscheidung für ein E-Moped schnell getroffen.