Kunstpreis für Tirolerin: Poesie als Instrument der Erkenntnis

Barbara Hundegger, geboren 1963 in Hall, lebt und arbeitet in Innsbruck. Sie engagiert sich in feministischen und kulturpolitischen Arbeitsgruppen, gehörte der Gründungsredaktion der Straßenzeitung 20er an – und zählt seit Langem zu den bedeutendsten Lyrikerinnen des deutschen Sprachraums. Sie wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. 2014 etwa erhielt sie den Anton-Wildgans-Preis.