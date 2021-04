Jagen im Krankenstand kein Grund für Kündigung in Kirchdorf

Kirchdorf i. T. – Der Vorfall liegt zwar schon einige Zeit zurück, sorgt aber nach wie vor für Diskussion in Kirchdorf – und zwar nicht erst, als vor Kurzem das Urteil des Landesgerichts Innsbruck als Arbeits- und Sozialgericht in der Gemeinde eintraf: Konkret geht es um die Entlassung eines Mitarbeiters, der sich nach einer Knieoperation im Krankenstand befand. Ein Umstand, an dem nichts auszusetzen gewesen wäre. Dass der Mann während dieser Zeit allerdings mehrere Jagdausflüge unternommen hatte, veranlasste Bürgermeister Gerhard Obermüller aber dazu, die Kündigung auszusprechen.