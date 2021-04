Im Drohnenflug auf Fotosafari: „Panorama-Award“ für Galtürer

Galtür – Im Brotberuf ist Simon Zangerle in der Betriebsleitung bei den Bergbahnen Silvretta Galtür tätig. Seine große Leidenschaft gilt einer Kameradrohne. „Ich habe das Glück, dass ich mein Hobby auch in der Dienstzeit ausüben darf“, erzählt der 41-Jährige. Als „Gegenleistung“ für seinen Dienstgeber produziert er Fotos und Videos. Es sind überwiegend Panorama-Aufnahmen, die von den Bergbahnen auch verwendet und verwertet werden. „Begonnen hat alles mit einem Drohnen-Kurs. Der Umgang mit dem Fluggerät hat mich von Anfang an begeistert“, erzählt er. „Man kann Motive gezielt ansteuern und Aufnahmen machen, die vor wenigen Jahren noch gar nicht möglich waren.“