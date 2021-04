Graz erstmals Meister, Aich/Dob leckt die Wunden nach der Final-Pleite

„So sehen Sieger aus“ – der neue AVL-Meister heißt UVC Graz und ließ es nach dem 4:0-Triumph („Best of seven“-Serie) ordentlich krachen.

Innsbruck, Graz – „Ich kann den Grazern nur gratulieren. Phasenweise hatte ich das Gefühl, wir spielen gegen den chinesischen Nationalzirkus. Sie haben alles zurückgebracht und verdient gewonnen“, erklärte ein geknickter Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu am Tag nach der 1:3-Niederlage und dem Verlust des AVL-Meistertitels.

Es war die Art und Weise, wie sich die Steirer über die Kärntner durchgesetzt haben: Vier Finalspiele, vier Siege – das 4:0 in der „Best of seven“-Serie war eine Ansage. Aich/Dob hatte nach zwei Meisterschaften in Serie überraschend klar Federn lassen müssen. Graz schrieb Volleyball-Geschichte: Erstmals seit 1995 (Salzburg) kam der Champion nicht aus Wien, Innsbruck oder eben Kärnten.