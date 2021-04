Mutige WSG weckt Begehrlichkeiten: Köck will nichts von Ausverkauf hören

Salzburg – Wie hoch der Wert des ersten Wattener Bundesliga-Siegs über die Bullen einzuschätzen ist, untermauerte am Mittwochabend im Tivoli ein Blick auf die Wechsel in Halbzeit zwei. Salzburg-Coach Jesse Marsch brachte mit Spielmacher Zlatko Junuzovic, US-Youngster Brenden Aaronson und Torjäger Patson Daka das volle (Millionen-)Programm. WSG-Cheftrainer Thommy Silberberger brachte nach verletzungsbedingten Ausfällen (Tobias Anselm und Zlatko Dedic) indes mit Ex-Regionalliga-Kicker Johannes Naschberger und Siegtorschütze Renny Smith zwei „No-Names“ und strahlte zu Recht: „Viele Optionen hatten wir nicht. Es ist super und macht stolz, dass alle so funktionieren.“