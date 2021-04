Verdienter Wacker-Sieg beim Feuerwerk im Tivoli

Innsbruck – Jetzt hat der FC Wacker den angepeilten Aufstieg in eigener Hand – durch den 2:0-Heimsieg im Schlager der zweiten Liga gegen Austria Klagenfurt am Freitag liegen die Tiroler auf dem vierten Tabellenplatz. Bleibt es so, dann würden die Innsbrucker in der Relegation auf den Letzten der Bundesliga-Qualifikations-Gruppe treffen. Die Schlagzeilen des Spiels schrieben nicht nur die Torschützen Fabio Viteritti und Lukas Fridrikas sondern auch eine lange Unterbrechung wegen eines Löscheinsatzes der Feuerwehr im Stadion.