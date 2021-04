Fall Epstein: Ex-Freundin Maxwell weist erweiterte Anklage zurück

New York – Die in Untersuchungshaft sitzende Ex-Partnerin von Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, hat auch hinsichtlich einer kürzlich erweiterten Anklage auf nicht schuldig plädiert. Das sagte die 59-Jährige am Freitag bei einem Gerichtstermin in New York vor Richterin Alison Nathan. Maxwell erschien in blauer Gefängniskleidung und mit schulterlangen Haaren. Es war ihr erster persönlicher Auftritt vor Gericht, zuvor war wegen der Coronavirus-Pandemie alles online abgelaufen.