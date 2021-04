Vertrieben wird, wer bzw. was nicht in das Setting passt

In ihrer Aktion „Wanted“ thematisiert Nicole Weniger in der Manier klassischer Fahndungsplakate die Ängste vor der Rückkehr des Wolfs.

Auch in der Kunst, wie die seit gestern im Kunstraum laufende Ausstellung „Cohabitation – Raum für alle Arten“ vorführt. Kuratiert von Ivana Marjanovic als Teil eines noch von Marion von Osten (sie ist im vergangenen November gestorben) initiierten Projekts, das von Partnern, darunter den Innsbruckern, in mehreren Ländern als work in progress realisiert wird.

Nicole Weniger auf höchst plakative, mit viel Ironie aufgeladene Art und Weise. Indem sie etwa in ihrer Aktion „Wanted“ auf die Aufregung rund um die Rückkehr der Wölfe nach Tirol bildwirksam aufspringt. Oder in dem Video „Markierungen“ eine skurrile fiktive Dokumentation rund um Kuhattacken auf der Alm und deren Folgen vorführt.

Wesentlich differenzierter setzt sich Patrick Bonato in seinem formal raffiniert animierten Streifen „Die Rückkehr der Wölfe in die alpine Kulturlandschaft“ mit diesem kontroversiell diskutierten Thema auseinander, zelebriert rund um eine Begegnung, die Mensch wie Wolf verändern sollte.

Dass Ina Hsu Tiere fast lieber als Menschen mag, wissen wir spätestens seit ihrer Personale im Kunstraum vor einem Jahr. Für die aktuelle Schau steuert sie digital bearbeitete Fotografien bei, in denen etwa überdimensionale Kakerlaken zu Haustieren werden, denen man liebevoll den Hals krault. Gemeinsam mit Gina Disobey hat sie die zweiteilige, interaktiv mit Pflanzen bestückte Multimedia-Installation „Through Barriers“ konzipiert, in der es um das Hinterfragen lebensfeindlicher Architekturen geht. Die nicht nur Tiere vertreiben, sondern auch Menschen, die nicht in das Setting passen. Ein wichtiger Ansatz, der auch bei Roland Maurmair eine gewisse Rolle spielt, auch wenn er in seinen mit viel hintergründigem Witz höchst intelligent ausgebreiteten Arbeiten eigentlich in die Welt der Vögel eintaucht.