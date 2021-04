Raub in Wattens: Jugendliche bedrohten 14-Jährigen mit Baseballschläger

Polizeieinsatz am Freitagabend am Bahnhof Wattens/Fritzens.

Wattens – Am Freitagabend gegen 20 Uhr meldete ein Taxifahrer eine Schlägerei beim Bahnhof in Fritzens. Drei Täter würden mit einem Baseballschäger auf einen Burschen losgehen, erklärte er der Polizei am Telefon.