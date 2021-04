Bayern-Meisterfeier nach 1:2-Pleite in Mainz aufgeschoben

München – Der FC Bayern hat die vorzeitige Kür zum deutschen Fußball-Meister verpasst. Die Münchner kassierten am Samstag gegen den FSV Mainz 05 eine überraschende 1:2-Auswärtsniederlage und können damit theoretisch noch von RB Leipzig eingeholt werden. Sollten die Sachsen aber am Sonntag daheim gegen den VfB Stuttgart verlieren, wären die Bayern fix Meister.

In Mainz nahm das Unheil für die Bayern schon früh seinen Lauf. Jonathan Burkardt brachte den FSV bereits in der dritten Minute in Führung, Goalie Manuel Neuer machte dabei schlechte Figur. Beim 2:0 der Gastgeber durch einen Kopfball von Robin Quaison (37.) war der DFB-Internationale chancenlos. Die Vorlage hatte Philipp Mwene mit einer perfekten Freistoßflanke geliefert.