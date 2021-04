Ein doppelter Nackenschlag: Swarco Raiders verlieren gegen Vienna Vikings

Innsbruck, Wien – Die Moral bei den Swarco Raiders stimmt. Diese Erkenntnis gab es nicht nur bei Headcoach Kevin Herron. Seine Truppe egalisierte einen Rückstand, kämpfte sich in die Verlängerung und verlor dann mit nur einem Touchdown Unterschied beim Erzrivalen im Stadion Hohe Warte.

Bonatti, Habetin, Abfalter – die Verletzungen der Raiders-Schlüsselspieler während dem AFL-Duell schmeckten so gar nicht. Herron: „Wenn du Leistungsträger verlierst, zu viele Fehler machst und auf der anderen Seite die Fehler der Vikings nicht nützt, dann kannst du nicht gewinnen. Aber – und das habe ich den Jungs gesagt – es war das erst zweite Spiel nach eineinhalb Jahren Pause. Da müssen wir nichts dramatisieren.“

Die Tiroler gingen anfangs durch ein Fieldgoal kurz in Führung, ehe die Wikinger den Turbo zündeten. Noch im ersten Viertel stellten die Hausherren auf 14:3 – vor dem Schlussviertel stand es 21:10. Ab dem Zeitpunkt packten die Tiroler ihr Kämpferherz aus, konnten sogar in Führung gehen, ehe die Vikings noch kurz vor dem Ende ausglichen. In der Verlängerung war nichts mehr zu holen: Die Vikings nützten gleich den ersten Drive. „Wir haben ihnen einen großen Kampf geliefert“, ergänzte Coach Herron.