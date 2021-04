Wäschetrockner fing in Inzing Feuer: 19-Jähriger versuchte zu löschen

Inzing– Im Technikraum eines Mehrparteienhauses in Inzing fing am Samstag Nachmittag ein Wäschetrockner Feuer. Ein 19-Jähriger bemerkte den Brand und versuchte ihn vergeblich mit einem Schaumlöscher zu löschen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Wohnung stark verraucht, der Atemschutztrupp führte die Löschung durch. Der 19-Jährige wurde von der Notärztin versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT)