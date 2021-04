Die NEOS: Keine Baustellen bei der kleinsten Partei

Bei der ÖVP sind das nach dem Dauer-Höhenflug von Kanzler Sebastian Kurz die hochnotpeinlichen Chat-Protokolle rund um Kurz, Finanzminister Gernot Blümel und ÖBAG-Chef Thomas Schmid, die hart am Image des „neuen Stils“ kratzen. Der grüne Koalitionspartner hatte nicht nur den Posten des Gesundheitsministers neu zu besetzen und zu verarbeiten, sondern muss auch bei den Themen Migration und Justiz schauen, dass er nicht unter die türkisen Räder kommt. Die SPÖ bewegt sich trotz einer Epidemiologin an der Parteispitze nicht wirklich vom Fleck und hat mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil außerdem einen Quertreiber in den eigenen Reihen. Die Freiheitlichen? Üben sich wieder einmal in Flügelkämpfen und Brachialopposition.