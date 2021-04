Leitartikel zu Öffnungsschritten: Strategiewechsel war überfällig

Seit Monaten ist die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz eine der wichtigsten Kennziffern bei der Bekämpfung der Corona-Krise. Sie gibt an, wie viele Menschen sich in einem definierten Gebiet innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner gerechnet mit Covid-19 infiziert haben. Vor allem in Deutschland gilt diese Zahl als „heilige Kuh“ der Pandemiebekämpfung. Erst in dieser Woche hat der Bundestag neue, härtere Regeln für den Fall beschlossen, dass die Sieben-Tage-Inzidenz gewisse Werte übersteigt.