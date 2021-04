Raiders-Traum vom Meistertitel ist in der Halbfinalserie gegen Güssing geplatzt

Güssing – Der Erfolgslauf der Swarco Raiders in der zweiten Basketball-Bundesliga ist zu Ende. Die Innsbrucker verloren gestern das dritte Spiel der „Best of three“-Halbfinalserie mit 62:74 gegen Grunddurchgang-Sieger und Titelverteidiger Güssing/Jennersdorf Blackbirds. Die Burgenländer schafften damit nach dem überraschenden Auftakt-Erfolg der Raiders (84:80) und dem 80:75 in Innsbruck noch die Wende. Für die Grunddurchgangs-Vierten aus Tirol ging damit eine starke Saison wie befürchtet in der Vorschluss-Runde zu Ende. Die Blackbirds treffen nun im Finale auf die aufstiegswilligen Fürstenfeld Panthers.