Der Mann in der Staumauer am Schlegeisspeicher

Vor ihm geht es 131 Meter in die Tiefe. Bedächtig stützt sich Hannes Rauch am Geländer der Staumauer ab. Ein eiskalter Wind weht ihm um die Nase und dicke Schneeflocken fallen vom Himmel. Während im Tal Frühling herrscht, ist am Schlegeisspeicher im Zillertal noch immer tiefster Winter. Er zieht den Reißverschluss seiner dicken Jacke bis oben hin zu, schaut noch mal kurz aufs Handy und macht sich auf den Weg. Für die nächsten Stunden ist es das letzte Mal, dass er Handyempfang haben wird. Denn Rauch begibt sich zwischen meterdicke Betonwände und steigt Stufe für Stufe in die Staumauer des Schlegeisspeichers hinab. Er ist der Wärter des imposanten Bauwerks.