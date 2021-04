Offenbar Verwirrter entriss Mutter in Wien Dreijährigen

Wien – Ein 29-Jähriger hat einer Mutter in einem Wiener Innenhof ihren dreijährigen Sohn entrissen, den sie an der Hand gehalten hatte. Zwei Geschwister, fünf und sieben Jahre alt, sahen den Vorfall Samstagmittag in Favoriten mit an. Zeugen eilten zu Hilfe, worauf der Mann davonlief. Er wurde wenig später festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Freiheitsentziehung, die Hintergründe der Tat waren vorerst unklar. Der psychische Zustand des Täters soll geprüft werden.