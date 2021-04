Fallschirmbengalos außer Kontrolle: "Solche Aktionen sind nicht zu tolerieren"

Innsbruck - "Ich hab' im Fußball schon viel erlebt, aber so was noch nicht", war die Feuernacht im Tivoli auch für Klagenfurt-Trainer Peter Pacult eine völlig neue Erfahrung. Ein Spiel, das wegen der Pandemie unter Ausschluss der Zuschauer stattfand, stand wegen eines Fan-Feuerwerks vor dem Abbruch. "Ein Wahnsinn. Bis zu diesem Zeitpunkt ein Superspiel und dann so was", ärgerte sich TFV-Präsident Sepp Geisler, der auch den Verein mit in die Pflicht nimmt: "Weil die Führung des FC Wacker diese Klientel einfach nicht in den Griff bekommt."