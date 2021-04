Reitshammer trumpfte mit weiterem Olympia-Limit in Graz groß auf

Graz – Der Tiroler Bernhard Reitshammer ist am Samstag bei der ATUS Graz Trophy über 100 m Brust als erster österreichischer Schwimmer unter einer Minute geblieben. In 59,93 Sekunden verbesserte er die im vergangenen Juli von Valentin Bayer fixierte bisherige OSV-Topzeit um 0,34 Sek. Damit erbrachte Reitshammer auch punktgenau die „Olympic Qualifying Time“, die über 100 m Rücken und 200 m Lagen hatte er schon unterboten. Damit könnte er in Tokio über alle drei Strecken antreten.